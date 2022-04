NEID TASUB KASVATADA: 9 köögivilja ja ürti, mis leevendavad depressiooni ja tõstavad vaimset erksust

Juba ainuüksi õues viibimine on heaks tujutõstjaks, ükskõik, millega parajasti tegeled. Käte mullaseks tegemine peenramaal on aga sedavõrd efektiivne viis depressiooniga võitlemiseks, et seda kasutatakse koguni mõnel pool maailmas psühhiaatriahaiglates teraapiana. Kui tunned, et energiatase on madal ja tööstress kõrge, siis raja omale peenar, milles kasvavad tujutõstvad köögiviljad ja ürdid. Mitmed neist sisaldavad antidepressante ning mineraale, mis tõstavad emotsionaalset toonust.





1. Lehtpeet

Lehtpeedis leidub magneesiumi, mis on vajalik aju biokeemilistele reaktsioonidele, et tõsta energiataset. Magneesiumipuudus ongi sage põhjus kliinilise depressiooni tekkele.

Isegi kui lehtpeeti külvata veel suvel, jõuab ta end kohevaks kasvatada. Lehtpeeti saab kasvatada ka amplis ja aknalaual potis.

Lehtpeeti lehti korjates tuleks liikuda väljaspoolt sissepoole, et taim ei sureks.

Kasuta lehtpeeti ehk mangoldit salatites ja vokiroogades. Foto: Mabel Amber / Pixabay

Kirsstomat kasvab hästi ka rõdukastis. Foto: Luc Viatour / www.Lucnix.be





4. Aeduba ehk Türgi uba

Aedubades leidub köögiviljadest kõige rohkem folaate. Arvatakse, et folaatidel on mängida oluline roll dopamiini, serotoniini ja norepinefriini loomisel, mille puudumine organismis teeb sind hajameelseks, ärritunuks ning unetuks.

Aeduba vajab kasvamiseks aega, soojust, vett ja valgust.



5. Oregano

Oreganos leiduvad kohvhape kvertsetiin ja rosmariinhape võitlevad depressiooni, väsimuse ja ärevusega. Oreganot nagu enamikke maitsetaimi on lihtne kasvatada. Talle meeldib kasvada valges ja soojas, kuid ei armasta liigset niiskust. Juurtel peaks olema piisavalt ruumi, seetõttu sobib seda kiirekasvulist taime kasvatada suuremas potis.



6. Päevalill

Päevalilleseemned on head antidepressandi fenüülalaniini allikad. Päevalillele meeldib päike. Päevalilleseemned tuleks külvata kohe, kui külmad on läbi ning hilissuveks on sul aias mitu päikest. Kui seemned muutuvad pruuniks, riputa õis kuiva, hästi ventileeritud ruumi, kuni see on läbinisti kuivanud ning seejärel korja välja seemned. Söömiseks hoia neid üleöö soolases vees (kui armastad soolast maitset) või rösti neid küpsetuspaberil ahjus 90-100 kraadi juures vähemalt 3 tundi.



7. Kummel

Kummelitee aitab sul rahulikult uinuda, kuna sisaldab stressivähendavaid kohvhapet ja kvertsitiini nagu oreganogi. Kuna kummel levib kiiresti üle aia, on mõistlik seda kasvatada pottides. Kummelile meeldib päike ning ta ei talu öökülma, mistõttu oleks teda mõistlik istutada mai lõpus või juunis.

Kummelitee on mõnusalt kosutav ning leevendab põletikku. Foto: Matthias Cooper / Pexels