Nõuanded, kuidas rajada päris oma viljapuuaeda 

Foto: Matton

Õunu, pirne, ploome, kirsse, mureleid, virsikuid ja aprikoose – kes ei tahaks kõiki neid oma aiast korjata! Ehkki unistama peab suurelt, tuleb viljapuuaeda läbimõeldult planeerida. Enne istikute järele tuiskamist vasta mõnele järgnevale küsimusele, siis ei pea hiljem pettuma, et taimed ei kanna saaki või ei vasta muul viisil ootustele.Kuhu ma nad istutan?Viljapuud vajavad kasvamiseks ja korralikuks saagikandmiseks tavaliselt päikesepaistelist ja tuulevaikset kohta. Muld peaks olema parasniiske ja mitte liiga kivine, et juurtel oleks võimalik igas suunas laiali kasvada ja seeläbi puud püsti hoida. Kindlasti ei tohiks selles kohas kevadise sula ajal tekkida seisvat vett.Kui palju on ruumi?Pea kõigi viljapuude omavaheline vahekaugus võiks olla vähemalt 3–4 m, seda puude tervist ja pikka iga arvestades. Väiksemasse aeda, kuhu mahub võibolla ainult paar puud, võid valida perepuud – nendele on mitme sordi oksad poogitud.Milliseid puuvilju ma oma aiast soovin ja milleks neid kasutan