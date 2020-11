Hüvasti, nohu ja külmetus! Mädarõigas teeb tervise korda  

Mädarõigas, täieliku nimega aed-mädarõigas, on rabarbri kõrval üks meie levinumaid püsikköögivilju. Suurte tumeroheliste lehtedega mädarõikataim võib kasvada kuni 150 cm kõrguseks, taime väärtuslik osa ehk juur peitub aga mullas.



Mädarõigas koduaias

Botaaniliselt on mädarõigas lähisugulane kapsa, naeri ja sinepiga. Kuigi mädarõigas õitseb ka meil, ei teki tal meie kliimas idanemisvõimelisi seemneid. Taime paljundatakse vegetatiivselt juurpistikutega, mida võib mulda panna varakevadest hilissügiseni. Kõige otstarbekamaks peetakse istutamist aprilli lõpul või mai algul. Samal kohal pikemat aega kasvades moodustab taim kuni 8 cm jämeduse ja meetri pikkuse peajuure koos paljude lisajuurtega.

Iga aiapidaja peaks aga ette teadma, et mädarõigas võib kergesti hakata vohama umbrohuna, millele on raske piiri panna. Iga kaevamine, millega kaasneb juurestiku tükeldamine, soodustab mädarõika levikut. Seepärast tuleks igal põhjalikumal saagikoristamisel püüda iga viimanegi juureosa mullast välja korjata. Kõik mittevajalikud tükikesed tuleks hoolikalt hävitada, mitte niisama ükskõik kuhu heita.

Jooksvaks tarbimiseks võib koduaiast juurt võtta igal aastaajal. Põhiline koristusaeg on hilissügisel, oktoobri lõpul või novembri algul. Kuivatatatult säilitamiseks mõeldud juuri on parem mitte pesta, vaid ainult muld maha hõõruda; kuivatamine toimugu mõõdukal temperatuuril. Suure kuumusega eeterlikud õlid lenduvad ja maitse nõrgeneb oluliselt. Kuivanud juuretükke või nendest jahvatatud pulbrit tuleb säilitada õhukindlalt suletud nõus. Jämedaid kooritud juuri võib hoida sügavkülmas, kust ilma üles sulatamata saab otsast riivida vajaliku hulga värsket juurt.



Kasulikud omadused

Mädarõika juured sisaldavad rohkesti väärtuslikke mikroelemente ja vitamiine. Kuna seda särtsakat juurt saab tarbida vaid imeväikestes kogustes, jääb eelnimetatute toime kahjuks ebaoluliseks. Seevastu on mitmed teised mädarõikas peituvad ained tuntavad ja mõjusad ka vähestes kogustes ning leiavad usinat kasutamist nii kulinaarias kui ka rahvameditsiinis.

Mädarõika juures leidub väävlit sisaldavaid eeterlikke õlisid ja fütontsiide. Terav maitse ja lõhn ning tugevat pisaravoolu põhjustav toime on tingitud eelkõige allüül- ja butüül-sinepiõlidest. Mädarõikast on leitud ka antibiootilise ehk ebasoovitavaid baktereid hävitava toimega bioühendeid.



Mädarõigas köögis

Toitude maitsestamiseks kasutatakse peamiselt mädarõika värskelt riivitud juurt, kuumutamisel läheb suur osa iseloomulikust maitsest kaotsi. Tavaliselt soovitatakse riivitud mädarõigas segada kas lahja äädika või sidrunimahlaga, kuna happeline keskkond säilitab ilusa heleda värvuse. Traditsiooniliseks on kujunenud marineeritud mädarõigas koos süldi või rasvase seapraega. Mädarõigas on hinnatud ka köögiviljade hoidistamisel. Juuretükikesi, mõnikord ka lehti, kasutatakse kurkide, tomatite ning muude aedviljade marineerimisel ja soolamisel, niihästi vältimaks riknemist kui ka rikastamaks maitsebuketti.



Tervis mädarõikast

Mädarõigas kiirendab ainevahetust, ergutab mao funktsioone, puhastab neerusid ja maksa. Mõjub kerge lahtistina ja leevendab köha. Sobivaim manustamisviis on sellistel puhkudel peenelt riivitud juurika tõmmis keevas vees, mis on jahutatud joomistemperatuurile ning millele on seejärel mett lisatud. Tänu fütontsiidide sisaldusele on mädarõigas hea vahend nohu ja külmetushaiguste puhul. Ravi eesmärgil võetakse 1 tl riivitud mädarõigast ja 1 tl mett 3–4 korda päevas.

Veega lahjendatud mädarõikamahlaga korduv loputamine on tunnustatud hea ravivahend suuõõne haavandite ja igemepõletiku puhul. Mädarõikal on ka diureetiline ehk kudedesse kogunenud vett väljutav toime.

Välispidiselt kasutatatakse värsket juurt viiludena või riivitult; viinaleotise või riivmassi kompressid aitavad vähendada liigesevalu. Tähelepanu! Sinepiõli tõttu on mädarõikal tugev nahka ärritav toime ning pikaajaline kompress võib nahka kahjustada.

NB! Mädarõikaravi ei sobi mao ülihappesuse käes kannatavatele inimestele, samuti neeruhaigetele. Mädarõikast peaksid loobuma needki, kes põevad ägedaid siseelundite põletikke. Ning kuna taimel on väga tugev biokeemiline toime, ei tohiks keegi tarvitada mädarõigast pikka aega ja suurtes kogustes.



Marineeritud mädarõigas

(köögikombaini abil)



0,5 kg mädarõikajuurikaid

1–2 sl või maitse järgi 30% äädikat

suhkrut ja soola maitse järgi



Kaabi või koori pestud juurikad, lõika ristikiudu 1 cm paksusteks viiludeks. Pane kõik ained köögikombaini segamisnõusse ja töötle ühtlaseks seguks. Järgmine tegevus peaks toimuma köögi õhupuhasti all või värskes õhus, kuna kinnises anumas oleva segu lõhn on uskumatult tugev ning paneb silmad lakkamatult vett jooksma. Ava segamisnõu kaas väljasirutatud käega endast nii kaugel kui võimalik ning keera nägu sealjuures kõrvale. Jäta veidiks ajaks lahtuma. Mõne aja pärast võid segu elastse tainanoolijaga anumast välja kaapida, jagada väikestesse steriliseeritud purkidesse, need kohe sulgeda ja hoiule panna. Heleda värvuse ja hea maitse säilitamiseks hoia purke külmkapis ning lase valguse ja õhuga kokku puutuda nii lühikest aega kui võimalik.



Marineeritud mädarõigas

(tavalise hakkmasina abil)



1 kg mädarõikajuurikaid

2–3 sl või maitse järgi 30% äädikat

suhkrut ja soola maitse järgi



Kuna tegevus on (köögikombainimeetodiga võrreldes) aeglasem ja tülikam, tasub korraga teha suurem kogus. Eeltööd tee nagu eelmises retseptis kirjeldatud. Lase mädarõikaviilud kaks-kolm korda läbi hakklihamasina, mille otsa on kummirõngaga kinnitatud kilekott. Tegevuse hõlbustamiseks vaheta kilekott iga kord uue vastu. Kummuta mass suurde kaussi, lisa maitseained, sega korralikult läbi ning pane kiiresti väikestesse steriliseeritud purkidesse. Hoia jahedas ja pimedas.





Õuna-mädarõikasalat

1 kg magusaid, kõva viljalihaga õunu

4 sl sidrunimahla

1 dl läbi masina aetud mädarõigast

(2–4 sl valget lauaveini)



Riivi kooritud õunad peene riiviga ning sega tumenemise ärahoidmiseks kiiresti sidrunimahlaga. Sega juurde mädarõigas. Kui salat sai liiga tihke, lisa veidi valget lauaveini, krehvtisema maitse saad sidrunimahlaga. Serveeri sealiharoogade juurde.



