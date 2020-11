Kuidas hoolitseda kaktuse eest nii, et taim läheks õide? 

Jahe magamistuba

Talvituda tahavad kaktused jahedas ja kuivas. Hea oleks talvitumisel ka valgus, kuid puhkeseisundis lepivad nad siiski päris hästi ka pimedama kohaga. Enamiku liikide jaoks on sobivaim temperatuur +10`C paarikraadise kõikumisega ühele või teisele poole. Sellisel temperatuuril peavad nad talve üle elama täiesti kuivalt. Minul ei saa kaktused oktoobrist märtsini piiskagi vett. Sellistes tingimustes talvitunud taimed on terved ja tugevad ning võivad õitseda rikkalikult. Et kaktused sellistes spartalikes tingimustes talvitunult kevadeks krimpsu tõmbuvad, on nende jaoks täiesti loomulik.



Toidusedel ja joogikaart

Kaktuste mullasegus ei tohi olla palju lämmastikku. Looduses on pinnas, milles kaktused kasvavad, enamasti väga lämmastikuvaene. Kaktusi ei tohi mingil juhul väetada orgaaniliste väetistega nagu verejahu, kalapesuvesi, nõgeseleotis jmt –need tuleb hoida lopsakalt kasvavatele taimedele. Vajadusel võib kasutada madala lämmastikusisaldusega mineraalväetisi, eriti kui on tegemist vana ja suure taimega, mida igal aastal ümber ei istutata. Lillepoodides müüakse nii kaktustele sobivaid mullasegusid kui ka neile mõeldud eriväetisi. Mulla võib tegelikult ka ise kokku segada: sõre ehitusliiv, neutraliseerimata freesturvas ja mättamuld vahekorras 1:1:1 on päris hea retsept, olen seda juba aastaid kasutanud.

Kaktuste kastmine on omaette kunst ja selle kohta on võimatu anda kindlaid soovitusi. Üldine reegel on siiski, et mullasegu peab enne järgmist kastmist ära kuivama. Oma taimede juures olen kasutanud sellist kavalust, et lasen kaktuse kõrval kasvada ka mõnel umbrohul – kui see hakkab juba närbuma, ongi paras aeg kasta. Ja kui kahtlete, kas kasta või mitte, tuleks ilmselt veel päev-paar oodata. Kastmisvesi olgu käesoe. Kastma peaks vihma- või lumesulatusveega, kaevu- ja kraanivesi on tihti liiga suure lubjasisaldusega. Kasta ei tohiks, kui temperatuur on alla +20`. Kaktused - ja mõned liigid eriti - on tundlikud samaaegse niiskuse ja jaheduse suhtes.



Pirtsakad ärkajad

Valgus on kaktustele (nagu ka kõigile teistele taimedele) väga oluline. Põhjapoolsed aknad on nende jaoks sobimatud, ida- ja lõunapoolsed aga seevastu väga head. Ruumis sees, aknast vaid meeter eemal on enamiku kaktuste jaoks juba lootusetult pime. Tõsi, on liike, mis pelgavad otsest päikesvalgust, kuid valget kasvukohta vajavad nemadki.

Kaktuste talvepuhkus tuleb katkestada ettevaatlikult. Eriti ohtlik on viia taimed pimedast ja külmast otse ereda märtsipäikese kätte: intensiivne valgus võib talv läbi pimedas olnud kaktuse ära kõrvetada vähem kui tunniga. Esialgu peaks kaktusi ereda päikese eest varjama ja kastmise asemel piirduma vaid sooja veega piserdamisega, mis tähendab seda, et pritsi tuleb algul panna lausa kuum vesi, sest pihustumisel langeb selle temperatuur tugevasti. Kastma võiks hakata alles siis, kui on juba näha, et kaktused on talveunest ärganud. Sellest annab tunnistust esimeste õiepungade või uute astelde ilmumine.



Et kaktus läheks õide

Kaktuste suurim uhkus on nende õied, kuid paraku jätavad nad kasvataja väära hoolduse korral sellest rõõmust tihti ilma. On muidugi liike, mis toatingimustes õitsema ei lähegi, näiteks enamik sammaskaktusi ja üle ilma väga populaarne Grusoni siilkaktus (meil rahvasuus ”kuldkera”, mõnel maal ka ”ämmatool”).

Enamik asjaarmastajate hulgas levinud kaktustest on siiski agarad õitsejad. Palju on neid liike (eriti näsakaktuste hulgas), mis õitsevad vahet pidamata aprillist augustini.

Kaktus peab õide minemiseks:

✔ saama suvel piisavalt valgust;

✔ kasvama sõredas ja üsna lahjas mullasegus, mida väetatakse – kui väetatakse! - vaid lämmastikuvaeste mineraalväetistega;

✔ talvituma jahedas ja kuivalt.

2. Levinuimad vead kaktuse kasvatamisel:

✔ liiga soe talvitumine;

✔ liiga rammus mullasegu;

✔ pimedavõitu kasvukoht;

✔ ülekastmine;

✔ varakevadine järsk kasvutingimuste muutus