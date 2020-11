Aed Too koju lilleilu! 5 poppi jõulutaime ja mida nad õitsemiseks vajavad Victoria Parmas, Kodukiri , täna, 06:35 Jaga: M

Foto: Foto: Priit Grepp

Nii nagu on jõuluajal oma söögid, ehted, laulud, kingid, on sel ajal ka oma lilled. Juba jõuavadki koju jõulutäht, alpikann, ratsuritäht jt kaunid õitsejad.Enamikul jõululilledel torkab silma midagi punast, olgu siis õied, viljad või lehed. Aga kuna inimene pole juba loomult päris rahul sellega, mida loodus pakub, vaid püüdleb erilise poole, siis on traditsiooniliste punaste alpikannide, jõulutähtede ja jõulukaktuste kõrval nüüd ka samade lillede kreemid, valged, lillad, roosad ja oranžid sordid. Mõned jõulutaimed peavad vastu aastaid, mõned on rohkem müügil hooajalille nime all.Jõulutäht – kõige klassikalisem jõulutaim, mis õige hoolduse korral on kaunis paar kuud. Kui hoolduses vigu teha, kipub lehti langetama. Lehtede varisemisel on viis võimalikku põhjust:* tuntav asukohamuutus (poest koju toomine)* liiga jahe ruum ja temperatuurikõikumised (temperatuur langeb alla 15 kraadi)* vale kastmine (liiga kauaks kuivale jäänud või läbivettinud juurepall)* valgusepuudus (pime aeg