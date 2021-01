Näpud mulda! Pane maitsetaimed aknalauale kasvama 

Taimi tuleb kindlasti kärpida, ka siis, kui neid ära süüa ei jõua. Muidu venivad nad soojas ja vähese valgusega ruumis välja ja muutuvad näotuks. Kärpides tuleks alles jätta kahe lehevahe jagu vart. Potitaimed vajavad väetamist. Toidutaimi tasub väetada loodusliku, näiteks kanasõnnikul põhineva väetisega. Et taimed liiga lopsakaks ei kasvaks, tuleb väetist lisada poole vähem, kui õpetuses kirjas. Talvel saame kaunimad taimed, kui anname neile lisavalgust. Selleks on müügil taimevalguslambid, kuid asja ajavad ära ka päevavalguslambid. Iga maitsetaim tuppa ei sobi. Näiteks piparmünt kipub suureks kasvama, redised vajavad arenemiseks külma jne.

Aknalauale istuta:

Hea lõhnaga taimi, näiteks basiilikut. Hariliku basiiliku kõrval on võimalik kasvatada kerabasiilikut ‘Greko’ (15–20 cm kõrgune kompaktne potitaim), vürtsbasiilikut ‘Osmin’ (tumepunaste lehtede ja eriti tugeva lõhnaga sooja armastav taim, mille seemned idanevad vaid valguse käes), sorti ‘Kairo rubiin’ (mustjas-violetsete lehtedega), sorti ‘Tai kuninganna’ (oma suurte punaste õisikutega dekoratiivseim basiilik).

Meliss – armsa väljanägemisega, kujult nagu põõsas, lehtedest saab hea toniseeriva tee.

Tüümian – peletab kärbseid, on aga hirmus joodik, mistõttu tuleb teda tihti kasta.

Piparrohud – neile, kes vürtsi armastavad, kuid pipart ei taha. Tugevasti harunevate vartega kaunis puhmik on näiteks piparrohi ‘Dušistõi’.

Ja loomulikult tasub kevadel aknalauale kasvama panna üks mugulsibul, olgu siis vaasi vee sisse või mõnda huvitavasse potti mulda.



Aknalaual kasvatamiseks sobivad:

Till, basiilik, kurgirohi, salatkress, harakputk, majoraan, portulak, sinep. Kui neid iga natukese aja tagant juurde külvata, on aknalaualt alati midagi rohelist võtta. Mitmeaastastest sobivad petersell, murulauk, rosmariin, tüümian, piparmünt, salvei, estragon ja sidrunmeliss.