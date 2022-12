9 head nippi, et jõulukuusk võimalikult kaua rõõmu tooks

1) Juhul, kui koju toodud kuuske pole plaanis kohe ehtida, on tark mõte teda hoida külmas – jalgapidi niiskesse ajalehte mässitult koduõues, rõdul või kütmata garaažis.

2) Et kuusk tuppa toomisel temperatuurikõikumist paremini taluks ning rahulikult üles sulaks, on vana nipp hoida teda eelnevalt mõned tunnid jahedas ruumis – keldris, trepikojas või köetud garaažis.

3) Võimalusel vali kuusele koht jahedamas ja niiskemas ruumis või küttekehadest kaugemal.

4) Kuusejalg peaks olema kindlasti piisavalt suure veeanumaga ning enne kuuse asetamist kuusejalga tuleks tüve saagida alt paar-kolm sentimeetrit lühemaks. Seejärel aseta kuusk kohe vette.

5) Juhul, kui tüve on kuusejalga mahutamiseks tulnud peenemaks raiuda, tuleb hoolikalt jälgida, terve kooreosaga tüvi ulatuks vette.

6) Esimestel päevadel joob kuusk väga palju vett! Jälgi, et ta kuivale ei jääks.

7) Juhul, kui kuusk jääb kuivale, tuleb uuesti tüve otsast mõned sentimeetrid maha saagida!

8) Tänapäevane soovitus on lisada esimesele veele lõikelillede toitelahust ja hiljem lõikelillede säilitamiseks mõeldud aineid. Traditsiooniliselt on soovitatud vette lisada ka suhkrut, glütseriini, aspiriinitablett, suhkru ja koolikriidi segu või soola-suhkru-aspiriini segu jne.

9) Kuusk hoiab oma okkaid kauem, kui teda vahepeal veega piserdada. Elektriküünlad tuleks selleks ajaks vooluvõrgust eemaldada ning enne uuesti põlema panemist veidi oodata.