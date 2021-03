10 NIPPI | Muuda kodune lilleriiul põnevaks väljapanekuks 

1. Nullvariant. Koju toodud lillele on poti alla pandud taldrik, et kastmisvesi aknalauda ei kahjustaks.



2. Kirju peenar. Samm nullvariandist edasi – toataimed on küll aknalaual reas, kuid kasvupotid on pandud kaunitesse ümbrispottidesse.

Ümbrispoti valikul on võimalik valida kooskõlalise (toon-toonis) või kontrastse (roheline-punane, oranž-sinine) värvilahenduse vahel. Võib kindlalt öelda, et pool taime ilu on potis. Samas ei pea pott ja lill jäädavalt kokku kuuluma. Näiteks kui õied on närbunud, võib lillele uue ümbrispoti otsida. Rohkem kui taime värv dikteerib aga ümbrispoti valikut kodu sisustus.



3. Korduse võlu. Lihtne reegel ütleb: kui sulle mõni lill meeldib, osta seda palju. Kui aknalaual on kolm eri lille kolmes erisuguses potis, kannatab kogu väljanägemine pottide ja taimede paljususe all. Sama taim sarnastes pottides kordusena eeldab küll juba veidi rohkem disainerimõtlemist, kuid niiviisi on raskem hea maitse vastu eksida. Alati on ilusam muretseda taimi koju põhimõtte järgi: vähem liike, rohkem taimi.



4. Disainitud kooslus. Lihtsast potitaimest saab värvilise liiva ja killustiku abil kujundada kunstiteose.

Lille võib istutada läbipaistvasse potti kas istutuspotiga või ilma.

Nii sobib disainida eelkõige vähe hoolt vajavaid taimi, nagu kaktuseid ja paksulehelisi, samuti hooajataimi, mis mõne kuuga kaotavad oma esialgse kauni välimuse ja mida kodustes tingimustes polegi võimalik enam tippvormi ajada. Sellised toalilled on näiteks bromeelialised, roosbegooniad, alpikannid, miniroosid, Blossfeldi kalanhoed. Kuna nende ilu kestab lühikest aega, võiks selle aja teha põnevaks ja eriliseks.



5. Potita taim. Toalillede hulgas on isendeid, kel polegi juuri ja keda võib asetada ükskõik kuhu – peaasi, et ikka valgust jaguks.

Sellised taimed on tillandsiad, kelle hulgas on väga erineva väljanägemisega liike. On justkui õrna habemena allarippuvaid, aga ka tugevaid rosetina avanevaid.

Rippuvaid habetillandsiaid võib kleepida aknaklaasile, riiulile, peeglile, haruldast tillandsiat saab pidada aga kuivas akvaariumis. Neile on oluline saada piisavalt valgust, soojust ja niiskust. Valgusvaeses kohas tuleb kasutada taimelampi. Tillandsiad toituvad tolmust, kuid saavad seda kätte vaid niiskest õhust, mistõttu tuleb neid korrapäraselt piserdada. Akvaariumis tekib aga taime ümber juba iseenesest soojem ja niiskem mikrokliima.



6. Taimed vees ehk taimeakvaarium. Ka toas on võimalik kasvatada veetaimi. Veetaimed vajavad kaunina püsimiseks palju hoolt. Samas loovad nad, erinevalt potitaimedest, kodus hoopis teise meeleolu. Akvaariumipõhja võib katta liiva ja kividega.

Mida soojem ja valgem on keskkond, seda kiiremini arenevad vetikad ja võib juhtuda, et vett on vaja lausa paari päeva tagant vahetada. Hoolduse lihtsustamiseks on müügil vetikate kasvu pidurdavat ja vett selgena hoidvat vahendit.



7. Ronijad ja rippujad. Liaane – taimi, kes vajavad kasvamiseks peremeespinda – võib suunata kodus oma äranägemise järgi. Koju ostetud amplitaim pannakse enamasti potiga akna lähedale lakke rippuma. See on vaid üks liaanide kasutusvõimalusi. Kuna liaanid on looduses alusmetsataimed, on nad harjunud kasvama hämaruses. Seetõttu on ka kodus võimalik paljusid neist aknast kaugemal kasvatada.

Pea nähtamatutest traatidest või siis just silmapaistvatest dekoratiivtraatidest meisterdatud ronimistugede abil saab kasvatada koju liaanikardina. Kui taim esimese hooga traadist kinni haarata ei suuda, tuleb teda alustuseks kinnitada. Edasi kasvab aga kardin juba ise. Kardinal võib lasta ka ülevalt alla kasvada, kuid sellisel juhul on potte tunduvalt raskem kasta.



8. Tubased pinnakatjad. Toapuud vajavad pinnakatjaid.

Kui kodus kasvab palm või mõni teine suur puu, siis haigutab potis tüve ümber enamasti must mullapind – mida suurem, seda koledam. Nii tekib kujundus, mille ülemine ots on ilus, kuid alumine jätab soovida.

Ent ka toataimede hulgas on pinnakatjaid, kes aitavad peita koledat mullapinda ja üle ääre rippudes muudavad potigi kaunimaks. Pinnakatjad on enamasti vähenõudlikud, leppides ka hämaraga, ning kiirekasvulised – peperoomia, roomav viigipuu, tsissus, luuderohi, ronitatar.



9. Aknast eemal. Tänu taimelampidele on võimalik kasvatada toalille seal, kus soovi on. Tuleb meeles pidada, et taimedel on oma valgus ja inimestel oma. Nii nagu meile ei sobi taimelambi valgel raamatut lugeda, ei meeldi taimele tavaline hõõglamp. Taime valgustades ei tohi lampi ööpäevaks põlema unustada, vaid tuleb meeles pidada, et enamik toalilli, just troopilist päritolu lilli, vajab 12-tunnist päeva ja 12-tunnist ööd.



10. Taimed rendiks. Rentida võib taime nii otseses kui ka ülekantud tähenduses – kas ühest toast teise tõsta või hoopis lillepoest mõneks sündmuseks koju tellida. Kui on soov peopaika lilledega kaunistada, võib selleks puhuks lilled paariks päevaks kuni nädalaks oma tavapärasest kasvukohast ära tuua. Enne toomist tuleb potile teha märk, et saaks taime hiljem sama pidi tagasi panna.

Kui soovite pidada talvist sünnipäeva palmi all, saab palmi või muu suure taime Hansaplantist tähtpäevaks koju rentida.

Suuri taimi on mugav liigutada ratastega pottides.