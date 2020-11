Lilled, mis sobivad vannituppa 

Vannitubades, nagu ka teistes ruumides, saab taimi kasvatada, kui nende jaoks on olemas vajalikud tingimused: õhk, valgus, soojus ja vesi.

Kui päeval vannitoas toimetades tunned, et ruum kipub hämaraks jääma ja peab tule põlema panema, siis taimede jaoks on see ruum lausa kottpime.

Et taimed seal valguse poole püüeldes pikaks ei veniks ja kahvatuks ei muutuks, tuleks neile anda lisavalgust spetsiaalsete taimevalguslampidega.

Kui aga valgust on piisavalt, siis sobib vannituba enamike taimede kasvatamiseks hästi, sest niiskust on seal rohkem kui teistes ruumides, kus talvel kipub õhk liiga kuiv olema.

Seega sobivad vannituppa taimed, mis armastavad niiskust ja taluvad veidi varjulisemat kasvukohta. Neid leiab näiteks sõnajalgade, võhaliste, tsissuste hulgast.



Vannituppa sobivad: