Näpud mulda! Toataimede kevadine ümberistutamise aeg on peagi käes 

Igal aastal on soovitav ümber istutada noori kasvujõus taimi. Edaspidi võib istutustöö ette võtta iga 2–3 aasta tagant, vanemaid taimi istutatakse ümber iga 4–5 aasta järel. Kevadel on siis soovitav lisada istutuspoti pealmisesse mullakihti veidi uut kasvumulda.

Kui taime vanust ei tea, tasub teda lähemalt takseerida, sest ümberistutamissoovist annab ta ka ise märku: • kui juured hakkavad istutuspoti drenaažiavast välja kasvama; • kui taime potist välja lüües on näha, et juurepall on juba puntrasse kasvanud ning mulda peaaegu enam ei olegi; • kui taim on potist üle ääre “välja roninud”; • kui pott on taimele ilmselgelt kitsaks jäänud ja seal pole ruumi ei kasvamiseks ega kastmiseks.

Foto: Unsplash

Kõiki töid, kaasa arvatud taimede ümberistutamist, on mugav teha siis, kui sul on kõik vajalik käepärast.

Uus istutuspott vali vanast ainult veidike suurem. Kaktuste ja bonsaide jaoks vajad kõige enam 1 cm suurema läbimõõduga potti, teistele sobib kuni 3 cm suurem pott. Poest ostetud poti võid kohe kasutusele võtta, taaskasutatud potid tuleb enne uut kasutuskorda hoolikalt puhastada ja desinfitseerida. Selleks sobib näiteks roheline seep ja kuum vesi. Ühtviisi head on nii keraamilised kui ka plastpotid.

Drenaažiks pane poti põhja väiksemaid kive, potikilde või kergkruusa.

Muld vali igale taimele sobiv. Ümberistutamiseks hea muld on toasoe ja ühtlaselt niiskunud.

Luup ja korralik valgus aitavad avastada taimehaigusi ja kahjureid.

Puupulgaga, näiteks söögipulgaga saad juurepalli ümbert eemaldada vana mulda ja juuri lahti harutada.

Aiatöökäärid on vajalikud koltunud lehtede ja surnud või sõlmekeerdunud juurte äralõikamiseks. Lõikehaavu võib desifitseerida söetükiga. Võimalike haiguste leviku vältimiseks desinfitseeri kääre kohe pärast iga taime hooldust.

Veepritsi ja majapidamispaberiga saad puhastada lehti talvisest tolmust. Paljudele taimedele mõjub hästi ka dušš.

Kastmisvesi olgu toasoe. Kasta taimed päev enne ümberistutamist korralikult läbi. Vaid kaktused istutatakse ümber ilma eelneva kastmiseta. Kasta on vaja ka kohe pärast ümberistutamist.

Ümbrispott kaitseb istutuspotti kiire läbikuivamise eest. Värskenda oma kodu väljanägemist uute ja muu sisustusega sobivate ümbrispottidega.

Kindad kaitsevad käsi määrdumise ja võimalike vigastuste eest (ogad, mürgine taimemahl, happeline muld).