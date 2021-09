Lugeja küsib: kuidas aru saada, et kõrvits, arbuus või melon on küps?

Kõrvitsa puhul on kõige lihtsam on otsustada selle järgi, kas kõrvits on kasvanud oma sordile iseloomuliku kaalu täis, olgu see siis kaks kilo või kümme kilo. Kui on soov kõrvitsat pikemalt säilitada, siis tasuks lasta sel aias küpseda kuni külmade tulekuni. Liiga vara korjatud kõrvits rikneb kiiresti. Kuid samuti ka külma saanud kõrvits, sellepärast tasuks kõrvitsakasvatajal kindlasti jälgida ilmateadet.



Meloni ja arbuusi küpsust saab hinnata varre järgi. Kui vars on puitunud, siis vili enam taimelt toitaineid kindlasti ei saa. Küps arbuus võiks olla suur ja värvilt ilus tumeroheline. Küpse meloni tunneb ära sellest, et vilja koor lõhnab juba vastupandamatult.