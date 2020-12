Kasulikud nõuanded, kuidas kuukinga ümber istutada 

Kuukinga peab ümber istutama siis, kui juured, mis on substraadis, ei ole enam nii trimmis ega rohelised ning kui kasvusubstraat sisaldab rohkesti kõdu ja pole enam ei õhuline ega kohev. Taim annab omanikule ka ise ümberistustus-soovist märku sellega, et hakkab endale usinalt potist kõrgemale uusi õhujuuri kasvatama. Tark on oodata ümber istutamisega seni, kuni lill õitsemises väikese pausi peab. Kui istutad samasse potti, pead selle enne uut istutust ära desinfitseerima, nii vabaned võimalikest haigusetekitajatest. Kuukinga võib istutada ka mitteläbipaistvasse istutuspotti.