Nõksud, kuidas alpikann pikalt õitsema saada

Alpikann näeb kaunis välja ja võib õitseda mitu kuud, kui teda hoida sobivates tingimustes. Talle meeldib hästi valgustatud ja pigem jahedapoolne, kuni 18 °C kasvukoht, eemal otsesest küttekoldest. Oluline on kohe kontrollida, et alpikanni mugul oleks kindlasti poolest saadik mullast väljas. Kui ei ole, päästab olukorra kasvumulla ettevaatlik allavajutamine, et mugul ei läheks niiskes mullas mädanema.