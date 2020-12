Idandid - talvise aja vitamiinid 

Kuidas kodus idandada?

Koduste käepäraste vahendidega idandamisel tuleks kasutada klaaspurki, kummirõngast ja marlit. Samuti on poodides müügil spetsiaalsed idandamisnõud.



* Võta vajalik kogus seemneid ja vala piisavalt suurde klaaspurki. Loputa hoolikalt jooksva vee all. Vala õhtul seemnetele peale neljakordne kogus vett. Katke purk riide ja kummirõngaga. Hommikul vala leotusvesi ära. Loputa seemned puhta veega ja keera purk tagurpidi taldrikule, poolviltu avausega allapoole, et liigne vesi ära nõrguks.



* Idusid tuleb loputada puhta toaleige veega 2-5 korda päevas. Lase purki läbi marli leiget vett ja loksuta ettevaatlikult ning vala vesi ära. Hoia purki endiselt väikse kalde all. Seemned peavad olema niisked kogu idanemise ajal.

Ettevaatust! Seemned paisuvad üllatavalt palju. Üks supilusikatäis lutserniseemet võib 5–6 päevaga täita liitrise klaaspurgi ääreni. Oad-läätsed võrsuvad 2–4 päevaga, nende puhul tuleb arvestada vähemalt kümnekordse paisumisega.



* Idanemise ajal hoidke anumat 2-3 päeva pimedas (kapis), kuni ilmuvad idulehed. Seejärel võib idusid hoida valguse, kuid mitte päikese käes. Ruumi sobivaim õhutemperatuur on 21–22°C.



* Sööma võib hakata juba 2-3cm pikkuseid idusid, kui idulehed on valguse käes läinud roheliseks. Ülejääki võib plastkarbis säilitada külmkapis 6-7 päeva.





Allikas: aianduskeskus Hortes