Veebruar aias: nüüd on õige aega taimede varjutamiseks 

Miks on vaja varjutada?

Kui maapind on külmunud ja lumi veel lisaks päikesepaisteliste ilmadega sädeleb, siis võimendab see varakevadisest eredast päikesevalgusest tulenevat kiirgust. Taime maapealsed osad, eriti igihaljaste taimede lehed ja okkad soojenevad ning niiskus hakkab nende pinnalt auruma. Et aga juured veel külmunud pinnases magavad ning ei suuda nende kaudu vajaminevat vett maapinnast omastada, jääb taim kergesti „kuivale” – lehed ja okkad lihtsalt kõrbevad ära. Halvematel juhtudel võivad taimed hukkuda või neile jäävad mitmeteks aastateks näotud pruunid laigud. Just selliste kahjustuste eest on vaja mõningaid taimi varjutada

Ereda kevadpäikese eest vajavad kaitset:

Kõik okaspuud ja elupuuhekid esimesel paaril kasvuaastal

Väga külma, pika ja lumevaese talve puhul ka vanemad okaspuud ning elupuuhekid

Kanada kuuse sordid jt kääbuskasvulised okaspuud

Kadakad, sh roomavad kadakad

Jugapuud

Ebaküpressid

Igihaljad rododendronid

Pukspuud

Mahooniad

Iileksid

Igihaljad püsikud nagu kivirikud, ibeerised ja liivateed ning kõrrelistest tarnad

Marjapõõsastest pohlad

Viljapuude tüved lõhede tekkimise vältimiseks

Varjutuskangad

Varjutuskangaid on saadaval erinevas tihedusastmes, kaitsega 30% - 75%. Õhemaid varjutuskangaid on soovitav panna kahekordselt. Kindel ja küllaldane kangatihedus algab 50% kaitsega kangast. Kõige parem on kangast paigaldada raamile. Siis ei puutu taim kaitsekangaga kokku, ka kogub varjutuskangas paremini lund ning ilma raamita võib suur lumehulk taimede oksi murda. Raske lumi tuleks taimedelt maha soputada, see töö tuleb kindlasti kohe peale suuremaid sadusid ette võtta.

Varjutuskangad lasevad läbi küllaldaselt õhku ja hoiavad niiviisi taimede umber madalamat temperatuuri. See omakoda takistab igihaljastelt lehtedelt ja okastest vee aurumist. Samuti lükkub nii edasi taime kasvuperioodi algus ajani, kuni maa on juba piisavalt sulanud ning juured suudavad pinnasest vett kätte saada. Varjutuskangad võib taimedelt eemaldada alles siis, kui maapind on sulanud, soovitavalt valida selleks pilvine ilm.

Juuteriie

Heledamat hõredat juuteriiet saab kasutada nagu varjutuskangastki, juuteriide ribadega on mugav kaitsta ka puutüvesid.