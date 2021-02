9 head põhjust, miks kasvatada kodus piparmünti  

- Ainevahetus. Piparmündis leiduvad antioksüdandid ja fütotoitained mõjuvad hästi seedimisele. Piparmündilõhn aktiveerib süljenäärmed ja toodab seedeensüüme, mis hõlbustavad seedimisprotsesse.

- Ravib peavalu. Piparmündi värske aroom on kiire ja efektiivne abivahend uimasuse ja leebe peavalu korral, kui hõõruda piparmündiõli otsaesisele ning ninale.

- Leevendab ummistusi. Tugev piparmündilõhn leevendab hingamisteede probleeme, aitab köha ning nohu korral. Piparmündil on ka antibakteriaalne ning põletikuvastane toime. Hingamisteede probleemide korral joo piparmünditeed.

- Värskendab. Kerge sõõm värsket piparmünti aitab ajul paremini funktsioneerida ja on looduslik stimulant. Piparmünt leevendab väsimust ja stressi, lõdvestab keha ja rahustab meelt, sest piparmündilõhn vallandab kehas õnnehormooni serotoniini. Kui keha vajab uut starti, tee omale kuum vann piparmündilehtedega.

- Abiks probleemse naha korral. Piparmündi põletikuvastane toime on abiks ka sügeleva vistrikulise naha puhul, samuti leevendab putukahammustusi, isegi aknet.

- Langetab kaalu. Kuna piparmünt kiirendab ainevahetust, siis on see abiks ka kaalulangetamisel, aidates suunata rasva energiaks, selle asemel, et talletada seda puusadel või kõhul tulevikuks.

- Leevendab astmanähte. Piparmünti soovitatakse regulaarselt tarvida neil, kellel on astma. Piparmünt sisaldab muuhulgas rosmariinhapet, mis tugeva antioksüdandina aitab blokeerida allergiat tekitavaid leukotrieene.

- Suuhügieen. Piparmündi antibakteriaalne ning põletikuvastane toime aitavad korras hoida ka suuhügieeni, samuti tekitab piparmünt suhu värske lõhna. Hõõru piparmünti hammaste ja igemete vastu või näri selle lehti mõned minutid.

- Vähivastane toime. Viimase aja uuringud näitavad, et piparmündil on ka mõningane vähivastane toime – piparmündist leitud fütokemikaal pärsib kasvaja verega varustamist.