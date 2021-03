Aknalauahooaeg on peagi avatud! Too värske rohelisega tervislik taldrikule 

Peagi algavas märtsikuus võiks aknalaua jagada kolmeks kasvutsooniks: kiiresti valmivad idandid, kohe potist taldrikule rändavad noored maitsetaimed ning ettekasvatatavad köögiviljad ja suvelilled.

Kuidas idandada?

* Pane seemned toasooja veega täidetud purki päevaks kuni ööpäevaks likku.

* Järgmisel päeval vala vesi ära ja pese seemned puhtaks. (Toitainerikast vett võid kasutada toalillede kastmiseks.)

* Pane seemned purki tagasi ja kata see marliga, mille võid purgi kaela ümber kummiga kinnitada.

* Loputa seemneid nii hommikul kui õhtul toasooja veega, et nad parasjagu niisked oleks. Juba idanemist alustanud ja kuivale jäänud seemned hukkuvad ruttu.

* Purki ei tohi jääda ka liigset vett, siis seemned roiskuvad. Vee nõrgumiseks hoia purki pärast seemnete pesemist viltu või tagurpidi.

* Et kõik seemned ühtmoodi niisked oleksid, võid purki raputada – nii segunevad märjad ja kuivad seemned omavahel.

* Parim idanemistemperatuur on 21–24 kraadi ja idanemiseks ei vaja seemned valgust. Kui idu on väljas, aseta purk valguse kätte, et idud roheliseks muutuksid.

* Kui idud on 0,5–1-sentimeetrised, võid neid juba sööma hakata. Olenevalt liigist kulub selleks 3–5 päeva.

* Kui oled idandanud korraga rohkem seemneid, kui jõuad ära tarvitada, võid hoida ülejääki külmkapis, kus nad säilivad paar-kolm päeva. Ka neid tasub iga päev loputada.

Kasvupotist praetaldrikule

Idanditest järgmine samm aknalaual on noored võrsed. Tuntumad aknalaual kasvatatavad noored taimed on põld-võõrkapsas, liivsinep, salatkress ja suhkruhernes.

Ülikiire idaneja on salatkress. Seda maitsetaime idandatakse tihti mitte mullal, vaid taldrikule asetatud riidetükil. Selleks võib kasutada näiteks mahulist vatiini või neljakordset marlit, mis tuleb märjaks teha. Kuna salatkress on valges idaneja, siis polegi muud, kui vala seemned marlile ja jälgi, et nad kuivale ei jääks. Taimed on söödavad juba 5–6 päeva pärast.

Teisi võrseid kasvatatakse ikkagi mullas, kuid tark on neid mitte mulla alla peita – mulla pealt idanemist alustavad võrsed on puhtad.

Suhkruhernes. Pane lillepotti või veel parem – mõne madala nõu põhja 3–4 cm paksuselt väetamata kasvuturvast või külvimulda, kasta korralikult ja laota sellele ööpäev aega vees ligunenud suhkruherned, suru kergelt vastu mulda ja kata kilega, milles on augud. Kilet tuleb iga päev õhutamiseks korra eemaldada.

Kuni idude väljumiseni seemnest on kõige tähtsam soojus (21–24 kraadi), valgust esialgu vaja pole. Kui taimed on tärganud, vii nõu valguse kätte, eemalda kile ja kasta vajalikul määral. Kui sööte ära mõne sentimeetri pikkused võrsed, pole kunstvalgust vaja, piisab lõunapoolsest aknalauast. Saaki võid hakata tarbima 7–10 päeva pärast.

Head aknalaual idanejad on ka põld-võõrkapsas ehk rukola (Eruca vesicaria) ning võõr-liivsinep (Diplotaxis tenuifolia ehk Rucola selvatica), mis sarnaste nimede tõttu kipuvad omavahel segamini minema.

Põld-võõrkapsas ja liivsinep. Põld-võõrkapsas idaneb kiiremini ja sobib seepärast paremini aknalaua-maitsetaimeks. Samas pole ta nii tugeva maitsega kui aeglasemalt idanev võõr-liivsinep, mis sobib paremini peenrale. Liivsinepi lehed kasvavad pikemaks ning neid süüakse enne õitsemist.

Söögisibul. Värske rohelise saamiseks on lihtne ajatada harilikku ehk söögisibulat. Seda võib teha nii vees kui mullas. Vees ajatamise korral tuleb appi võtta papist ketas või mõni muu vahend, millega saab sibula asetada nõusse nii, et vaid kolmandik mugulast on vees. Parem on aga ajatada sibulat mullas, sest vees kipub mugul mädanema minema. Sibul tuleb asetada potti, nii et pool mugulast on turbas. Turba paksus võiks olla 6–8 cm. Tavalisel toatemperatuuril (18–22 kraadi) saab sibulapealseid süüa umbes kolme nädala pärast.