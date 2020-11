Aed Stress võtab võimust? Nendest 7 ürdist leiad abi Ideesahver , täna, 08:48 Jaga: M

Need 7 ürti aitavad stressi maandada Foto: Pixabay.com

Kui tunned, et õlad on pinges, uni on ärev või pole seda sootuks, siis on stress sinust võitu saanud. Appi tulevad rahustava toimega taimed.