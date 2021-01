19 nõuannet vähest hoolt vajava aia rajamiseks 

Iseenesest on aias nokitsemine väga mõnus. Väike füüsiline tegevus värskes õhus kulub istuva eluviisiga inimesele (kes me tänapäeval enamikus oleme) igati ära. Aga kui aias olemine piirdubki lõputu peenral kükitamise ja niiduki lükkamisega, pole see ju mõnu. Aed ei tohi tekitada negatiivseid emotsioone. See on loodud kohaks, millest mõnu tunda ja kus puhata argielu sebimisest.



1. Mida vähem muru, seda rohkem aega

Muru on aia kõige töömahukam element. Soojal vihmasel suvel tuleb seda nädalas mõnikord koguni kaks korda niita. Seevastu kivi või puiduga kaetud pindu on vaja vahel vaid pühkida. Seega - kõige lihtsam võte vaba aega juurde saada on vähendada muru pinda. Rajage puudest-põõsastest-püsililledest suured istutusalad. Katke puhkenurgad, aiateed, autoplats ja majandusõu kõva kattega. Ilmastikukindlaks immutatud puit peab vastu mõnikümmend aastat, kivi ja betoon veelgi kauem.

Kui aed on vaid mõnekümne ruutmeetri suurune, ei pruugi te muru üldse rajada.



3. Lihtne kujundus hõlbustab tööd

Muru on lihtsam niita, kui istutusala serv pole sopiline. Murus olev aiamööbel, lilleanumad ja väligrill viige terrassile, et niitmise ajal ei peaks neid alati eest ära tõstma. Murusse siia-sinna istutatud põõsad ja püsililled koondage ühte peenrasse, sest nende vahel manööverdades on ebamugav niita. Üht suurt istutusala on ka lihtsam korras hoida. Üksikuna kasvavad taimedki tunnevad end paremini rühmas, kui keset muru rohuga elutingimuste pärast võideldes.

Ärge rajage muru nõlvale, seda on äärmiselt tülikas ja isegi ohtlik niita. Istutage sinna roomavad okaspuud või madalakasvulised lehtpõõsad.



4. Takistusribad hoiavad korda

Peenraääri ei pea pidevalt labidaga kohendama, kui panete muru ja peenra vahele maa sisse plastist või juuretõkkekangast ribad, mis ei lase murutaimedel peenrasse tungida. Põõsarühma või lopsakate püsilillede äärde jäävat muru on mugav niita, kui katate üleminekuala rohujuure tasandil kividega või plaatidega. Murutaimed ei saa levida ning niiduk lõikab kividele sõites puhtaks ka muru serva. Nutikas säästab aega ja vaeva ning katab ära ka piirdeaia äärde jääva riba ja räästaalused.



5. Tihe taimekate saab ise hakkama

Istutage taimed võimalikult tihedalt. Neid hästi hooldades (eelkõige korralikult kastes) kasvavad nad kiirelt suureks ja katavad maapinna. Tiheda taimiku all pole umbrohul kasvamiseks valgust. Ideaalsed pinnakatjad on roomavad okaspuud, mis on ka talvel ilusad. Püsililledest pinnakattetaimed loovad aias suuri alasid, mis ei vaja peaaegu mitte mingit hooldust.

Unustage kiviktaimla - seda tuleb pidevalt rohida ja kärpida!



6. Kasutage leplikke ja pikaealisi taimi

Aiaärisse minnes küsige taimi, mis on vähenõudlikud, pikaealised ja külmakindlad ega kipu ise seemnete või juurtega levima. Hoiate närve, kui ei hakka vägisi sobitama aeda taimi, mis ei taha seal kasvada. Pole mõtet katsetada õrnade võõramaiste liikidega, millest võite juba pärast esimest talve ilma jääda. Alt ei vea aga kodumaised taimed, mida on meil piisav valik kauni aia loomiseks. Tehke asjatundja abiga selgeks oma aia kasvutingimused (eelkõige mulla omadused), siis saate hankida sinna kõige sobivamad taimed ja väldite ebaõnnestumisi.



7. Vältige katmist ja tagasilõikamist

Valige taimed, mida ei pea talveks tagasi lõikama ja katma. Sügisel on tükk tegemist näiteks peenra-, roni- ja tüvirooside, suureõieliste elulõngade ja viinamarjaga. Seevastu pargirooside, looduslike elulõngade ja metsviinapuuga pole mingit muret. Okaspuud ja muud igihaljad taimed, mida ohustab kevadtalvine päikepõletus, istutage nii, et neile ei langeks keskpäevane tugev päike. Siis ei pea te neid varjutama.