Täida kodu ülima positiivsusega feng shui järgi! Chi energiaga ruumis on olemas need neli olulist elementi 

Tundub, et hea energia valem on meile nüüd teada ja selleks on "turvaline, kaitstud tunne". Turvalisuse mõiste on aga aastatuhandete jooksul oluliselt muutunud. Tänapäeval mõistame sõnapaari "turvaline tunne" all eelkõige füüsilist kaitset välismaailmast tuleva võimaliku rünnaku eest. Vanad hiinlased tajusid turvalisuse tunde all hoopis inimese paigutumist ruumis ja seda kirjeldati erinevate loodusmärkide abil.