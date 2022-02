SÜDAMLIK ÜLLATUS: tee eriline ja unikaalne kingitus sõbrapäevaks 

Mida kinkida sõbrale? Šokolaadi maiasmokale, kootud salli külmavaresele ja seemnepaberi rohenäpule! Salli kuduma ei hakka, aga kergemaks ülesandeks on seekord šokolaaditahvli kaunistamine ja tibake aeganõudvamaks võib osutuda seemnepaberi tegemine.



Šokolaaditahvli võib ju ka niisama sõbrale näppu pista, aga näe natuke vaeva ja rõõm on kohe suurem. Ja miks mitte see veel postiga sõbrale ära saata - milline vinge üllatus! :)



Mida vaja?

šokolaadi

fooliumit

jupp paberit

markerit, viltpliiatseid



Kuidas teha?

Mässi šokolaad fooliumisse ja lõika paberist paras jupp, mis mahuks ümber tahvli.

Kaunista paber ilusate soovide või joonistusega.

Keera ja kinnita paber ümber šokolaadi nagu vanal heal ajal kõik šokolaadid pakitud olid.