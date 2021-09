Kodu põhjalikult puhtaks! Kohad, mis koristades alati meelde ei tule 

Lülitid ja ukselingid

Ukselinkide ja näiteks esikulülitite ümbrus on tõenäoliselt üks pisikuterohkemaid kohti kodus – kasutatakse neid ju kohe õuest tulles, kui käed on veel pesemata, puhastamine kipub aga tavakoristuse käigus tihtilugu meelest minema. Nii mõneski muidu kõigiti kenas ja puhtas kodus võib seetõttu lülitil või lingiümbruses mustuseviirgu märgata. Et seda ei juhtuks, loo süsteem: näiteks käi kõik lülitid, kapinupud ja ukselingid üle kindlal nädalapäeval, kui muud koristamist plaanis polegi. Aega ei kulu palju, aga puhtus on tagatud.

Laevalgustid

Tülikas on lae all turnida, aga tasub mõelda, et paksu tolmukihiga kaetud valgusti ei anna ruumi pooltki nii palju valgust kui peaks. Vähe sellest: kui kasutad hõõglampe, kuumutavad need pidevalt valgustil olevat tolmukihti ja toaõhk pole seetõttu just värskeim. Nooremal rahval tasuks eakate sugulaste juurde sattudes sellised kohad üle käia – vanemas eas pole laudadel-taburettidel turnimine just kõige targem tegu.

Aknakardinad

Eemalt vaadates võivad kardinad näida täiesti puhtad, aga mõtle järele: millal need viimati pesus olid? Mida sagedamini aknaid avatakse, seda kiiremini koguneb kardinatesse tänava- ja õietolmu ning muud mustust. Selles on lihtne veenduda, kui kardinaid käsitsi pesta – pesuvee värvi nähes ei tahaks ise ka uskuda, et just äsja pidasid neid kardinaid üsna puhasteks. Käi koristades kardinatestki kergelt tolmuimejaga üle ja pese neid korrapäraselt või vii keemilisse puhastusse.

Pesumasin