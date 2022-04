LEINATES LEMMIKLOOMA: „Inimestes kipume me pettuma palju sagedamini kui loomades.“

TRUU SÕBER: Kui harjumuspärane seltsiline ühtkäkki inimese kõrvalt kaob, jääb tema hinge tühimik. See kehtib niisamuti ka lemmikloomast ilmajäämise puhul.

TRUU SÕBER: Kui harjumuspärane seltsiline ühtkäkki inimese kõrvalt kaob, jääb tema hinge tühimik. See kehtib niisamuti ka lemmikloomast ilmajäämise puhul. Foto: Vida Press

Helen Pentsa, Triin Tael , täna 13:21

Kui aastate jooksul armsaks saanud lemmikloom hinge heidab, tekitab see omanikus tohutu leina. Tihtipeale tunnistavad inimesed süüdlaslikult, et leinavad looma sügavamalt kui mõnd sõpra või sugulast. Need, kes pole ise kunagi lemmikut pidanud, peavad seda kummaliseks, ehk totrakski.