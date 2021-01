Mida teha, kui kalanhoe ei taha õitseda?  

Kõige tõenäolisemaks taime mitteõitsemise põhjuseks on liialt valge kasvukoht.

Kalanhoele on õiepungade moodustamiseks sobivaim aeg sügisel ja talvel, mil päevad on lühikesed. Ent kuna tubade valgustamine pikendab päeva, on ka õiepungade teke häiritud.