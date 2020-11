Suure vitamiinisisaldusega jõuline kibuvits: hinnatud nii loodusravis kui nahahoolduses 

Kibuvitsalehti korjatakse noorelt enne aromaatsete õite puhkemist. Õisi, millest saab teha maitsevett, teed, moosi, lõhnakotte ja valmistada kaunistusi, korjatakse tavaliselt suve esimesel poolel. Praegu on aga just õige aeg hankida

punaseks värvunud kibuvitsamarju. Tee seda soovitatavalt kinnastega päikeselise ja kuiva ilmaga, mil marjade heade koostisainete sisaldus on maksimaalne. Siis on soovi korral marjadelt ka lihtsam seemneid eemaldada.

Pärast esimesi miinuskraade lähevad viljad pehmeks ja veidi magusamaks. Ka siis on neid veel sobilik koguda.



Miks marju korjata?

Kibuvitsamarjad sisaldavad 20 korda rohkem C-vitamiini kui apelsinid. Peale selle leidub neis A-, B- ja E-vitamiini ning rauda, mangaani, fosforit, oomega-3- ja oomega-6-rasvhappeid. Kibuvitsamarjadel teatakse olevat ka vereloomet soodustav, kergelt lahtistav ja kuseeritust soodustav mõju.

Praegu on just õige aeg hankida punaseks värvunud kibuvitsamarju. Foto: Jasmin Schreiber / Unsplash

Vitamiinirikaste marjade omadused säilivad kuni kaks aastat. Foto: Marina Khrapova / Unsplash

Kibuvitsaga iluõli

Kibuvitsaõli kasutatakse laialdaselt looduskosmeetikas, sest õli uuendab naharakke, pleegitab pigmendilaike ja leevendab põletikke. Punaka värvi tõttu annab õli nahale ka õrna jume. Seda pole ka kodus raske teha.



Kibuvitsaõli valmistamiseks pane puhtasse purki 100 g kuivatatud ja peeneks tükeldatud kibuvitsamarju ning kalla need üle mandli-, argaania- vms baasõliga. Sega koostisosad korralikult läbi, sulge purgikaas ja jäta segu hämarasse kohta nädalaks seisma. Seejärel kurna seemned ja viljaliha õlist välja. Õli säilib jahedas ja pimedas kohas kuus kuud.

Jõuline kaunitar

Kibuvits on jõulise kasvuga ja võib liigagi kiiresti juurevõsudega paljuneda. Selle hoiad kontrolli all regulaarselt põõsaaluseid niites.



Ökoloogiliselt tähtis põõsas

Kibuvitsapõõsad sobivad hästi koduaeda, aga ka põlluäärt piiravasse kodumaiste taimedega hekki. Peale selle, et kibuvits loob sooja mikrokliima, aitab põõsas kaasa ka mitmekesise kohaliku fauna säilitamisele. Magusalt lõhnavate nektaririkaste õite ja silmapaistvate marjadega kibuvits on tänuväärne põõsas, sest meelitab ligi putukaid, pakub lindudele elupaika ning toidupoolist. Kibuvitsapõõsad on toiduallikas paljudele putukaliikidele, sealhulgas olulistele tolmeldajatele – kimalastele ja sirelastele ning paljudele linnuliikidele.



Pretensioonitu ja murevaba kibuvitsapõõsas

Kibuvits kasvab hästi nii päikeselises kui ka poolvarjulises kohas, kuid arvestada tuleks asjaoluga, et mida valgusküllasem, seda rikkalikumalt põõsas õitseb. Kibuvits pole külmaõrn, samuti ei himusta teda eriti kahjurid ega taimehaigused. Olenevalt sordist ja tingimustest kasvab põõsas 0,5–3meetriseks. Kibuvits tunneb end hästi peaaegu igas keskkonnas, välja arvatud liiga toitaineterikkas, ekstreemselt niiskes või väga kuivas mullas, kuigi ta tuleb hästi toime lühiajaliste põuaperioodidega.



Liigid ja sordid

Eestis kasvab looduslikult kümmekond kibuvitsaliiki, millest on aretatud ka

mitmeid huvitavaid sorte. Hilja, kuid rikkalikalt, viljub karoliina kibuvits (Rosa carolina). Dekoratiivsete lehtedega punalehine kibuvits (R. glauca) annab vähem juurevõsusid. Näärelehine kibuvits (R. pimpinellifolia) kasvab kuni 1,5 m kõrguseks ning talub hästi saastunud õhuga keskkondi. Eriti meeldiva lõhnaga õisi kannab koer-kibuvits (R. canina).

Kibuvitsamarjad sisaldavad 20 korda rohkem C-vitamiini kui apelsinid. Foto: Pixabay / Pexels