Nõuanded, kuidas panna eksootiline tsitrusepuu kasvama poepuuvilja seemnetest 

Kuna lähistroopikast pärit tsitrusepuud on elujõulise kasvuga, tasub istutamisvaev end tõenäoliselt ära. Hoolimata sellest, et esimeste õite ja viljumiseni võib minna 8–12 aastat, saad puu lehti kasutada aasiapäraste roogade maitsestamiseks ja tee tegemiseks. Boonusena hoiab puu köögist eemal ka putukad.

1. Lase viljadel soojas järelvalmida. Selleks et tsitrusepuud kasvatada, osta (mahe)poest terve välimusega apelsin, mandariin või sidrun ja lase viljadel paar päeva kuni nädal soojas toas järelvalmida. Nii on seemnete idanemisvalmidus suurem. Hea vili seemnete võtmiseks on ühtlast värvi ja katsudes pehme. Viimast soovitust peaks jälgima eriti sidrunite puhul, mis on poes enamasti rohekad ja kivikõvad.