Nõuanded, kuidas panna eksootiline tsitrusepuu poepuuvilja seemnetest kasvama Therese-Liise Aasma , täna, 15:51

Esimesi võrseid võib näha isegi nädala pärast. Foto: pixabay.com

Aasta alguses on meil poodides palju maitsvaid tsitruselisi ja igas mahlases viljas on olenevalt sordist mitu seemet. Selle asemel et need minema visata, pane need mulda. Võib tunduda uskumatu, kuid kaugelt tulnud poetsitruselise seemnest tärkab ilus puu.