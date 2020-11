Maakler soovitab, kuidas kiirendada kodu müüki 

Korrasta lambid ja elektriseadmed Vaata, et igas valgustis oleks töötav pirn. Samuti peaksid töökorras olema kõik korteris olevad sisseehitatud elektriseadmed, näiteks kubu, ventilaatorid, lülititest ja pistikutest rääkimata.

Paki ebavajalik kokku

Aja jooksul tekib elamisse palju asju, mida iga päev ei kasuta. Need võiks juba varakult ära pakkida. Ostuhuviline paigutab mõttes juba riiulitesse ja kappidesse oma esemeid. Talle on lihtsam, kui vanad asjad on eest ära pandud. Peale selle tundub ruum, kus pole liiga palju asju, avaram.