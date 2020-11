Millal viimati külmkappi puhastasid? Samm-sammult õpetus, kuidas teha külmikus suurpuhastus 

• Tühjenda külmik. Võta töö ette, kui külmik on võimalikult tühjaks söödud. Külma hoiukohta vajavad toiduained tõsta tihedalt ühteise kõrvale külmakotti või -kasti. Külma hoidmiseks laota neile peale tekk. Kui tõstad külmkapist toitu välja, kontrolli hoolikalt pakendite kuupäevi. Kõik, mis on vananenud, viska minema.

• Alusta nii. Selleks et turvaliselt külmikut puhastada, tõmba see esmalt vooluvõrgust välja. Hea on seda teha juba puhastamisele eelneval õhtul, et sügavkülm saaks öösel aeglaselt üles sulada. Pane vee äravoolurenni alla kauss ning selle alla ja ümber ajalehepaberid ning rätikud.