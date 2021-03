Sisustus 4 nõuannet, mida peaksid teadma voodipesu kohta! Toimetas Helen Serka-Sanchez , täna 15:13 Jaga: M

Kasulikud nõuanded voodipesu kohta! Foto: Pixabay

Voodi on mõnus ja soe koht, mis lisaks inimesele meeldib ka tolmulestadele ja erinevatele mikroorganismidele. Selleks, et voodi oleks koht, kus on ruumi vaid sulle, järgi neid nõuandeid.