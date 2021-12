JÕULUPUU OOTAB HOOLT: kuuske tuleb joota kohe pärast kojutoomist 

„Jõulukuuske võib võrrelda toataimega – ta vajab täpselt samasugust hoolt nagu teisedki kodus kasvatatavad rohelised taimed,“ rõhutab Soome Aiandusliidu teadur Merja Mäkinen. Kui koju toodud jõulupuu hakkab juba järgmisel päeval okkaid poetama, annab ta sellega märku, et tal on janu. „Siis on juba hilja midagi ette võtta, sest kuusele tuleb piisavalt vett anda kohe, mitte 24 tundi hiljem,“ rõhutab Mäkinen.