Roosid koduaias: mida peaksid teadma enne lillede kuninganna soetamist? 

Leia õige koht. Vaatamata sellele, et roosid armastavad päikest ja sooja, ei maksa neid istutada liiga kuumale kasvukohale. Õhk põõsa ümber peab saama liikuda. Liiga kuumas, kuivas ja umbses kasvukohas hakkavad arenema haigused ja põõsad satuvad sageli kahjurputukate rünnaku alla.

Paranda mulda. Roosimuld peab olema toitainerikas, nõrgalt happeline (pH 5,5–6,5) ja vett ning õhku läbilaskev. Hea, kui kasvupinnas on kergelt savine. Liiga savise pinnase korral lisa istutuskohale pisut jämedat liiva või liivast mulda.

Istutamisel jäta ruumi. Kuna pargiroosid on tugevakasvulised põõsad, jäta istutamisel nende vahekauguseks 1–2,5 meetrit, olenevalt liigist ja sordist. Ka püsilillede vahele istutamisel jälgi, et roositaime ümber jääks piisavalt ruumi tema eda- siseks hooldamiseks – kastmiseks, väetamiseks ja mullapinna kobestamiseks ning et ei tekiks juurte konkurentsi.