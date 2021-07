Säti valmis õdus ja praktiline õueköök! 

Kaaned ja katted. Selleks et kööginurgas ei tekiks segadust ja asjad ei läheks tolmuseks, paiguta need erinevatesse kaanega kastidesse ja karpidesse. Vihma ja päikese eest kaitseb mööblit present või muu kate, mille saad pärast kööginurga kasutamist asjadele tõmmata. Planeeri juba aegsasti katte kinnituskohad, mis ei lase presendil tuulega ära lennata.

Maitsetaimed. Istuta väliköögi ümber maitsetaimi, mida on hea söögitegemisel kasutada. Samuti annavad need suveõhtul mõnusat aroomi. Tugeva, kuid meeldiva lõhnaga lavendel, meliss ja piparmünt peletavad sääski ja herilasi.

Varjuline hekk. Kui arvad, et jääd välikööki kasutama aastateks, istuta väliköögi mõnda serva hekk. Tuule ja võõra pilgu eest varjab hästi ka sõstrapõõsastest või vaarikatest hekk. Marjapõõsaheki pluss on see, et saad sealt valminud marju ka toidu sisse napsata.