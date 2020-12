Potilill vaagub hinge: mis valesti läks? 

Telveperioodil kipub toaõhk, eriti just keskküttega ruumides, kuivaks minema. Saame sellest kuivava naha ja pideva nohuärrituse järgi isegi aru. Taimed on selle koha pealt inimestele sarnased – ka nemad tahaksid rohkem õhuniiskust. Põrandaküttega ruumides võiks taim olla kõrgemal alusel, et kuumus ei pääseks potti altpoolt soojendama. Lisaks kastmisele tahavad troopilised taimed ka veepritsiga piserdamist.

Paljud toataimed on väga head õhkupuhastajad. Tõlvlehikud ja tiigerlehikud on parimad näited. Nad saavad oma õhku puhastavat tööd teha kõige paremini, kui nende lehed on tolmust puhtad. Võta regulaarselt oma toataimedelt tolmu - see aitab hoida poorid lahti ning taimed näevad ka ilusamad välja. Palme nagu Forsteri kentiapalm võib paar nädala tagant isegi dušši alla viia! Kui soovid palmi samaaegselt ka kasta, siis lase tal enne ümbrispotti tagasi asetamist kuivada.