7 nutikat köögisaladust, mida lihtsalt pead teadma! 

Liha sulata külmikus. Planeerimisoskus on oluline ka köögis! Sügavkülmast välja võetud liha kaotab maitse ja tekstuuri, kui sulatad seda kuuma vee all või toatemperatuuril. Pane lihatükk külmikusse juba eelneval õhtul, et sellest järgmisel päeval lõunasööki teha.