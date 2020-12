Jõhvikas – vitamiinidest pakatav rabamari 

Jõhvikad valmivad septembris ja oktoobris. Parimad on nad enne esimesi öökülmi, sest korduv öine külmumine ning päevane sulamine muudab muidu kõvad marjad pehmeks. Enne säilitamist tuleks marjad veega üle loputada. Jõhvikatest saab teha toormoosi või säilitada neid vee sees purgis. Kuna marjades on palju happeid, siis nad säilivad hästi ka jahedas keldris korvis või õhuvahedega kastis. Sügavkülma võib panna nii terveid kui saumikseriga püreestatud marju.

Jõhvikas on tuntud juba rahvameditsiinist. Mari on rikas C-vitamiini, antioksüdantide ja mineraalide poolest.

Kergendab seedimist. Värsked marjad ja mahl suurendavad mao- ja pankreasenõre eritumist – see aitab toidul paremini seeduda.

C-vitamiini allikas. Marjade suur C-vitamiini sisaldus teeb jõhvika kasulikuks just külmetushaiguste perioodil. Suhkruvaba jõhvikamahl kergendab enesetunnet palaviku ajal, sest kustutab hästi janu.

Palju raviomadusi. Jõhvikal on märgatud vererõhku alandavat, liigset vedelikku väljutavat ja kuseteede põletikku leevendavat toimet.

Teeb naha kauniks. Purustatud marju kasutatakse ka kosmeetikas. Marjas leiduvad happed koorivad kergelt näonahka ning muudavad pigmendilaigud heledamaks.

Ära liialda! Jõhvikate söömisega ei tohiks liialdada maksa- ja maohädade korral, sest nende probleemide puhul mõjub liigne happelisus kahjulikult.