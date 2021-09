Säti viljapuuaed korda, et järgmisel aastal ohtrat saaki nautida 

Näpista lehed küljest. Sooja ja pika sügise korral on hea, kui eemaldad septembris noortelt puudelt, mis on samal või eelmisel aastal istutatud, suurema osa lehti – see annab neile signaali, et talv on lähenemas. Nii jõuavad oksad piisavalt puituda, et talv kergemini üle elada.