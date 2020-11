KODUSISUSTAJALE ABIKS: 13 nippi, mis teevad sinust nutika koduplaneerija 

Sobita omavahel neli erinevat värvi. Kui tahad tuua oma koju värve, aga ei tea, kust pihta hakata, siis vali välja kolm tooni, mis üksteist täiendavad ja üks, mis oleks neile vastandiks. Nii on eksimisvõimalus väike ja sobivus alati olemas. Sama süsteemi on võimalik kasutada läbivalt erinevates tubades. Mändmaade kodus on samal põhimõttel elutoas hall, tumesinine ja petrooleumsinine, millele annab kontrasti kollane.