Tulekul on mardipäev! 7 lustakat tegelast, kelleks võiksid end maskeerida

Mardid on maskeeritud tegelased, kes käivad perest peresse ja toovad õnne. Arvatakse, et mardisandid on tulnud siia kaugelt teispoolsusest ja endale maski ette pannes kehastavad nad meie esivanemate hingi. Mardisante oodatakse, sest nad toovad väge ja õnne, saades vastu head-paremat. Kas teadsid, et varasemalt on mardisandiks käinud täiskasvanud mehed ja noored? Tänapäeval käivad marti jooksmas rohkem lapsed.