Need 5 tegevust toovad mardipäeval õnne majja!

Kogu õnnetsükkel hakkab pihta ikka martide sisse lubamisest. Marte on peetud enam põlluõnne toojateks – mis see tänapäeval muudki ole, kui et tööpõldki võiks kõigil olla saagirohke! Kui sa veel kahtled selle mõttekuses, siis tea, et mardisantidel on lubatud korda saata nii mõnigi vingerpuss, kui kodus olev pererahvas neid palumisest hoolimata sisse ei luba. Kes siis tahaks, et ta uks puuriidaga kinni laotaks või mardisant sajataks: „Et su kodu jääks kopitama!“ Mardisant on õnne pant!