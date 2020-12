Lihtsad ideed: too jõulumeeleolu aeda ja ukse taha! 

Välisuksele kinnita kindlasti jõulupärg. Milline täpselt valida, on juba sinu valik ja neid on mitmeid. Klassikaline variant on muidugi kuuseokstest punutud pärg väikeste kaunistustega. Käsitööpoest võib leida vahtplastist rõngaid, mille ümber saab põimida kotiriiet, jõuluvärvides kangaribasid või paelu ja muid kaunistusi. Metsast korjatud oksaraod saab samuti ringiks väänata. Võid muuta ka vormi ja teha ringi asemel okstest hoopis südame või tähekuju. Vaata isemoodi ideid SIIT .

Kasuta küünlaid tavapäraselt rohkem, sest need muudavad pimedad õhtud hubaseks. Kaneeli-, apelsini- ja vaniljelõhnalised küünlad on alati hea valik, kuid vaata, et need oleksid naturaalsete eeterlike õlidega ning ei sisaldaks kahjulikke lõhnaaineid. Loe lähemalt SIIT.