Aed Purustame müüdi: kas äädikaga tohib ikkagi pesumasinat puhastada? Helen Serka-Sanchez , täna 12:12

Ka pesumasinat peaks regulaarselt puhastama, et seal ei vohaks halvad bakterid ning ei leviks vastik hais. Foto: Nik MacMillan, Unsplash

Pesumasina puhastamine on hügieeni vaatepunktist sama oluline nagu külmkapi eest hoolitsemine. Paljud perenaised desinfitseerivad trumlit äädikaga, kuid see võib hea asemel hoopis halba teha. Kuidas on parem, õpetab ONOFFi elektroonikapoe kodumasinate tootejuht Kaidi Unas.