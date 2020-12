Venelaste jõulukombed: taevatähed dikteerivad jõululaupäeva söögikorrad 

Külla mindi näiteks sepaks riietatuna: üks noortest määris näo tahmaga kokku, võttis tohutu puidust haamri ja hakkas käima majast majja, kaaslasteks teised noormehed, kes olid riietanud vanameesteks. Seda mängu kutsuti kuznetsiks (sepp).

Sepp pakkus noortele neidudele, et muudab nad üleöö nooremaks. Enamasti tüdrukud keeldusid, mispeale näitas sepp, et ta ei tee nalja – temaga koos olnud vanameestest said taas kenad noormehed. See tõestas tüdrukutele sepa maagilisi võimeid, mille järel jagas mees neidudele kingitusi. Kingituse saamiseks oli vaja seppa suudelda – nii määrisid ka tüdrukud endid tahmaga kokku. Selline tegevus pakkus palju lõbu ning maandas paratamatult raske eluga kaasas käivaid pingeid.