4 väärt nõuannet, kuidas valida tolmuimejat 

Samsung Eesti tootekoolitaja German Baranov toob välja neli kõige olulisemat nõuannet, mille järgi suureks jõulukoristuseks või lähedase kingikotti parim tolmuimeja valida.



1. Lai valik otsikuid on kõige alus



Kodu koristamise juures on selge, et puhtaks on vaja teha palju erinevaid pindu. Sileda pinnaga parkettpõrand nõuab üht ja vaipkate teist sorti puhastust.



„Sellises olukorras on oluline, et tolmuimeja külge oleks võimalik paigaldada erinevaid otsikuid, mis kindla pinnaga kokku sobivad. Siledate põrandate jaoks sobib paremini otsik, mille sees ei ole pöörlevat harjamehhanismi. Seda põhjusel, et viimane võib hakata tolmu ja muud puru mööda tuba hoopis laiali viskama. Samas sobib harjamehhanismiga otsik hästi vaipkatte puhastamiseks“, soovitab Baranov.



Samuti tasub valida seade, millel on lisaks mainitule veel lai valik lisaotsikuid. Näiteks pakuvad paljud seadmeid spetsiaalseid otsikuid diivanite, madratsite või koduloomade karvade tarbeks.



Otsikute juures tasub meeles pidada, et lisaks kodupõrandale on tarvis ka otsikuid puhastada. Nii on puhastamine efektiivsem, kuna toru ots ei ole täis tolmu, juuksekarvu ja muud mustust, mida põrandal leidub. Kõige lihtsam viis otsikute puhastamiseks on need lihtsalt toru küljest eemaldada ning kogunenud mustus tolmuimejaga ära puhastada.



2. Määrav on ka ruumide paigutus kodus



Tolmuimejat valides on oluline mõelda ka sellele, kuidas toad kodus paiknevad. Näiteks kui elamus on mitu korrust, siis on selge, et klassikalise tolmukastiga tolmuimeja trepist üles-alla tassimine on tülikas. Samuti ei suuda mööda treppe liikuda robottolmuimeja.



„Kui korruseid on kodus mitu, siis tasub pilk pöörata juhtmevabade varstolmuimejate poole. Need on tänaseks teinud korraliku arengu, pakkudes konkurentsi ka traditsioonilistele masinatele. Varstolmuimejate selgeks eeliseks on mobiilsus – neid on mugav treppidest üles-alla liigutada ning neid ei piira ka juhe, seega sobivad need hästi suuremate eluruumide jaoks.



3. Allergiaid tuleb meeles pidada



Tolmuimeja tööpõhimõte on suhteliselt lihtne – masin imeb õhu sisse ja laseb teisest otsast välja. Kui aga seadmel pole selleks puhuks korralikke filtreid, siis võib tekkida olukord, kus tolmuimeja puhub üle kodu laiali erinevaid ärritust ja allergilisi reaktsioone tekitavaid osakesi.



„Seega kui kodus on allergiatega muresid, siis tasub eelistada HEPA filtreid kasutavaid masinaid. Need võtavad kinni 99,97 protsenti tolmust, et vältida olukorda, kus peale koristust on pereliikmetele enesetunne kehv ja ninad märjad,“ selgitab Baranov.



HEPA filtreid on erinevat sorti ning mõnede tolmuimejate sisse on need paigaldatud püsivalt ning nii võivad nad kesta aastaid. Samas kui neid on võimalik masinast välja võtta, siis on soovituslik filtrit vahetada ligikaudu iga aasta tagant.



4. Kui ise üldse koristada ei viitsi



Juhul kui tolmuimeja kasutamine on liiga vastumeelne, siis võib kaaluda ka robottolmuimeja muretsemist. Nende eeliseks on selgelt automaatsus. Masin teeb enamuse tööst ise ära ning kasutaja vastutuseks jääb vaid tolmukasti tühjendamine.



Samas tasub meeles pidada, et näiteks mitmekorruselise elamu puhul tuleb masinat ise trepist üles aidata ning kõrgete uksepiitadega võib see teinekord hätta jääda.



Kui robottolmuimejat kodus pole, siis laste olemasolul võib ka nemad koristusel appi võtta ning teha talgudest üks tore pereettevõtmine.