Nipid TÄNA VALAD ÕNNETINA? Vaata, mis võib minna valesti! Tuuli Mäemat , täna 08:06 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Õnnetinaga tasub ettevaatlik olla. Foto: Aldo Luud

Paljudes peredes on üks aastavahetuse traditsioone tina valamine, et nii uut aastat ennustada. See on küll tore ja tähendusrikas tegevus, aga ei pruugi tervise vaatevinklist just hea mõte olla. Miks, vastab arheoloog Ragnar Saage, kelle igapäevatöö on uurida sulameid.