HEAD UUT! Kuidas uus aasta just 1. jaanuarile langes

Teoreetiliselt oli nii, aga kristluse tulles on aasta alguseks olnud ka 1. märts (seetõttu on üheksas kuu september tuletatud hoopis ladina arvsõnast seitse), mõnel pool sõltus uus aasta külvi- või viljalõikusajast ja Henriku Liivimaa kroonikas kasutatakse 25. märtsil algavat Maarja-aastat. Aasta algust tähistati ka 1. septembril, aga sagedamini koos jõuludega jms. Matthias Johann Eisen kirjutab eestlasist: „Näib, et vanal ajal jõule meilgi ühtlasi uue aasta alguseks peeti.“ Ta möönab, et paraku pole selle kohta kindlaid tõendusi.