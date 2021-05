Kümble aroomides! Head ideed saunaõhtu nautimiseks 

Kaseviht peab enne vihtlemist jupp aega vees ligunema. Tark oleks seda leotada kibus, millest hiljem leili viskate – hea kaselõhn levib kindlasti.

Leilivette sobivad hästi erinevad taimed, näiteks männikasvud, kaselehed, lavendel, piparmünt, meliss, salvei, kummel, sidrunhein.

Leilivee jaoks saab teha taimeteed, mida võib panna ka juukseloputusvette. Vala keev vesi värsketele või kuivatatud ürtidele ja lase ligi pool tundi tõmmata. Kurna teesegu hoolikalt ning lisa saadud tõmmist leiliveele.

Otse leilivette võib panna ka mustasõstralehti või sidrunitükke.

Mitmel pool visatakse leili ka õllega, siis on saun magusat leivalõhna täis. Parem on õlut veega lahjendada.

Eukalüptilehed on ülihead leilivee lõhnastamiseks. Tee lehtedest kuuma veega leotis ja lase pool tundi seista. Pisut võib seda “suppi” ka keeta. Väidetavalt on see valuvaigistava ja antiseptilise toimega ning sobib nii leiliviskamiseks kui ka keha loputamiseks. Võta eukalüptilehed lihtsalt kilepakist välja (isegi siis, kui te neid kohe ei kasuta) ja pane mõnda sobivasse anumasse sauna eesruumi. Hea lõhn on garanteeritud. Too õhtuks eesruumi vaasi sirelid, ebajasmiinid, liiliad või lõhnavad roosid!

Kuidas kasutada eeterlikke õlisid

• Need on sageli müügil tillukestes pudelites, ent kangete toimeainete tõttu kulub 100% eeterlikku õli vaid paar-kolm tilka kapatäie leilivee kohta. Seevastu suures pudelis olevat, juba lahjendatud lõhnavett kulub kordi rohkem.

• Eeterlikke õlisid on mitmes puhtuse- ja kvaliteediastmes. Üks nipp, kuidas aru saada, kas tegu on puhta eeterliku õliga või mitte, on järgmine. Tilguta paar tilka õli paberile või kangale. Kui tegemist on puhta õliga, aurustub see mõne aja pärast ega jäta materjalile plekki. Kui aga jääb plekk, siis on eeterlikku õli tõenäoliselt segatud mõne baasõliga.

• Ärge ajage segamini eeterlikku õli ja aroomiõli! Eeterlik õli on taimest või selle osadest saadud looduslik õli. Aroomiõli on aga sünteetiliselt toodetud lõhnaine. Eeterlikku õli tuleb enne kerisele valamist alati lahjendada, sest lahjendamata kujul võib see väga kergesti süttida ja lõhn saab siis liiga vänge.

• Kui palju õli kibutäie kohta kulub, on suuresti maitse asi – üks tahab tugevamat, teine hindab mahedamat. Enamasti kulub õli “sortsuke” ehk siis raputage pudelikest kapa kohal ja nii palju, kui tuleb, ongi enam-vähem õige kogus. Üldjuhul soovitatakse paar tilka poole liitri vee kohta. Kui liiga palju panna (eriti käib see eukalüptiõli kohta), võivad silmad vett jooksma hakata ja pole võimatu, et saad saunapäeval peavalu.