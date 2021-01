Lastetoa sisustamine: need 3 viga võivad suure töö nullida 

Lastetube vaadates kohtab tavaliselt kolme viga, mida tuleks juba sisustama asudes vältida. Esmalt unustatakse, et tuba peab rahuldama­ lapse,­ mitte vanema vajadusi. Teisalt ­sisustatakse see konkreetsest east ja lapse hetke-eelistustest lähtuvalt ega mõelda, et juba aasta-paari pärast vajab ruum totaal­set muutmist. Kolmas sage mööda­panek lähtub mõttest, et kuna laps kasvab ja sisustus on niikuinii ajutine, võib valida odavad materjalid ja mööbli­esemed.

Kõige otstarbekam on planeerida lapsele algusest peale tuba, mis kasvab koos ­temaga. Sel juhul ei vaja ruum iga paari­ aasta tagant suuremaid ümberkorraldusi, kui lapse lemmikvärv, stiil ja meelis­tegelased on muutunud.

Millest lähtuda?

Rahulikud värvid ja soe põrand

Olenemata lapse vanusest, on tarvis­ mööblit ja aksessuaare valides silmas­ pidada turvalisust – ohtlikud on nii ebastabiilsed riiulid ja kummutid, teravad­ nurgad kui ka libisevad vaibad. Mööblit võiks olla pigem vähem, sest nii jääb rohkem mänguruumi ja pole suurt ohtu end ära lüüa. Kui lapse tuba pole suur, siis ei tasu sinna osta hiiglaslikku garderoobikappi – märksa otstarbekamad on väikese sügavusega multifunktsionaalsed kapid, kuhu lisaks riietele saab panna ka mänguasju ja spordivahendeid.

Värvide valikul võib lähtuda nii lapse eelistustest kui ka vanusest, aga arvestage, et liiga aktiivsed ja erksad värvid hakkavad last väsitama ning segavad õppimist ja uinumist. Seega tehke ühiselt valik mõne rõõmsameelse, aga rahuliku põhitooni kasuks, sobivad nii helesinine, loodusroheline kui vanaroosa jms. Kui laps armastab tugevaid, intensiivseid toone, siis pidage temaga läbirääkimisi – elektrisinise või erkpunase tooni saab tuppa ka näiteks pildi­raamide ja istepatjadega, selleks ei pruugi seinu värvida ega kardinaid osta.

Kuna lastele meeldib mängida põrandal, siis tasub sinna kaaluda soojemaid ­materjale ja eelistada näiteks korkparketti või puitpõrandat külmale laminaadile. Lapse toas võib olla ka suur vaip, mille alla tasub kinnitada libisemiskindel võrk, et vaip mänguhoos paigal püsiks ja lapsele ohtu ei kujutaks.

Kui teistes ruumides võib mängida erinevate kohtvalgustite ja varjudega, siis lastetoas on oluline korralik üldvalgus. Lastetoa lamp peab olema alt kaetud läbipaistmatu klaasi või plastiga ning jälgige, et valgus leviks ühtlaselt ja pirn ei paistaks lapsele otse silma.

Lapse toa aknakattena eelistage külgkardinatele praktilist rulood. Kui laps ­tikub öösiti kergesti ärkama ja kardab varjude liikumist, valige pimendav akna­kate, siis ei hakka tuules möllavad puuoksad ja möödasõitvad autod und häirima.