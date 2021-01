3 kodust tööd, mida sellel nädalavahetusel peaksid tegema 

Pühad läbi, kord majja

Kolmekuningapäev, 6. jaanuaril on olnud ikka tähiseks, et pakkida kokku jõulukaunistused ja viia kuusk toast välja. Otsi pühademunadele ja muudele rippuvatele kaunistustele sobivad karbid, et need ka uutel jõuludel tervelt kasutusse saaks võtta. Vahest on sul selleks mõni kingiks saadud pakend alles jäänud, samuti sobivad vanad pakkepaberid hästi karbi sisse õrnade esemete pehmenduseks. Ära unusta kokku pühkimast ka kuuseokkaid – need on osavad peitupugejad nii parketi vahele kui vaiba sisse. Kuuse võid jätta õue seisma ja lõkkehooaega ootama, või viia linnades asuvatesse kogumispunktidesse. Mõnel pool saab neist tuleskulptuur, teisal aga hakkepuit. Jõulupuu täiel määral ära kasutamine on ikka etem, kui selle prügikasti veerele nukralt seisma tõstmine!