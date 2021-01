11 küsimust, millele enne kinnisvara soetamist kindlasti vastus tuleks leida 

Miks on oluline, et ostetav korter oleks korteriomand, mitte kaasomand?

Sellepärast, et korteriomandi puhul on võõrandamine lihtsam. Kaasomandi puhul aga keerulisem: kaasomanikke peab teavitama nende ostueesõiguse olemasolust. Ning kuni kaasomanikud pole oma ostueesõiguse kasutamisest või sellest loobumisest teatanud, pole ostjal mõistlik ostetud korteri korrastamisele-sisustamisele suuri summasid kulutada, sest puudub täielik kindlus, et keegi kaasomanikest tema asemele ei astu. Korteriomandi puhul teab ostja kindlalt, mida ta konkreetselt ostab ning et peale müügihinna tasumist saab ta selle kinnisasja omanikuks.

Kui palju tõstab toimiv korteriühistu ostetava korteri väärtust?

Rahas seda mõõta ei saa, küll aga meelerahus. Kui on kaks analoogset korterit, üks toimiva ühistuga ja teine mitte, siis on selge, et kaubaks läheb kõigepealt see pind, kus maja asjad on kontrolli all.

Kuidas peaks tuvastama, kas ja mil moel on korteri juurde kinnistatud panipaik, garaaž, keldriboks, aianurk? Millises tehingu faasis teha selgeks, kus võib parkida, mängida, kus jalgratast hoida?

Enne ostulepingu sõlmimist on võimalik tutvuda kinnistusraamatu väljavõttega ja kinnistusraamatusse kantud notariaalse kasutuskorraga. Notariaalse kasutuskorra aluseks olevast lepingust/joonistest nähtub, kuidas on kokku lepitud parkimine jms. Lisaks tuleks tutvuda ka kodukorraga, kus on sätestatud jalgratta ja muu vara hoiustamise kord.

Kuidas täpsustada parkimiskoha olemasolu vanemate majade puhul?